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Şemdinli şehidine gözyaşılı veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Sercan Fidan'ın cenazesi Edirne'de toprağa verildi

24 Eylül 2017 Pazar 16:58
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Şemdinli şehidine gözyaşılı veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sercan Fidan, memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fidan'ın naaşı Hakkari'de yapılan törenin ardından uçakla Çorlu Havaalanı'na getirildi. Buradan alınan Fidan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Küplü beldesindeki baba evine getirilerek helallik alındı. Omuzlara alınan şehidin naaşı, daha sonra dualar ve tekbirlerle cenaze namazı için belde meydana götürüldü.

Cenazesi, İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından kıldırılan namazın ardından Fidan'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlara alındı, cenaze aracına kondu.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Mezarlığa kadar naaşa binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Naaş mezarlığa kadar askeri bandonun Itri'nin Segah Tekbir'i eşliğinde götürüldü. Belde mezarlığında toprağa verildi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve altı ay önce sözleşmeli er olarak TSK'da göreve başlayan Sercan Fidan ile Tuğba Selen'in evlilik hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

Haber Merkezi

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