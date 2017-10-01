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Şemsiye satıcıları birbirine girdi

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan seyyar şemsiye satıcıları yer kapma yüzünden birbirine girdi

01 Ekim 2017 Pazar 17:16
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Şemsiye satıcıları birbirine girdi

Seyyar satıcıların kavgası saniye saniye kameralara yansıdı. Yağmurlu havada Taksim'de şemsiye satmak isteyen iki kişi arasında yer kavgası çıktı. Taksim Meydanı'nda çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüde satıcılar birbirlerine yumruk sallarken, şemsiyeleri yere düşürüyorlar. Bu sırada vatandaşlar kavgayı şaşkın gözlerle izliyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaksimSeyyarKapma
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