Türk Metal sendikasının organizasyonuyla Bursa'dan Ankara'ya kadın işçileri götüren otobüs kaza yaptı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi de yaralandı. 8 Mart Kadınlar Günü programı için Ankara'ya giden kadın işçileri taşıyan otobüs İnegöl'de kaza yaptı. Sürücü Mehmet T. idaresindeki 16 KT 064 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl Mezitler 1 köprüsü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. 43 yolcunun bulunduğu otobüs yan yatarken kazada can pazarı yaşandı. Feci kazada 6 kişi olay yerinde 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yan yatan otobüsten yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Yolcuların çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu bildirildi. Otobüsteki yolcuların, Mudanya'da bir otomotiv yan sanayii üretimi yapan fabrikanın çalışanları olduğu ve Kadınlar Günü etkinliği dolayısıyla Antkabir'e gittikleri belirtildi. Kazada Leyla Çiçek, Özlem İnan, Refika Barışsever, Güleydan Sezer, Fatma Hacıoğlu, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamını yitirdi.
Sendika işçileri kaza yaptı 7 ÖLÜ
Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye köyü yakınlarında devrildi. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti
07 Mart 2017 Salı 16:03
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