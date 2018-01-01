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Senenin son hırsızları tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilerek polis operasyonuyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:01
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Senenin son hırsızları tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta pazar günü Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki bir evden hırsızlık yapılması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, hırsızlık şüphelilerinin Mustafa İ. (39) ve Onur T. (34) olduğu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Mustafa İ.’yi Fığla Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı.

Diğer hırsızlık şüpheli Onur T. ise Güllerpınarı Mahallesi  Arıkan Yılmaz Dim Sokak’ta bulunan bir apart otelindeki kaldığı odaya baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, suçunu itiraf ederek bir televizyon aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ. ve Onur T. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaEvHırsızlıkPolis
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