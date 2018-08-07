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Seri katil tahliye edilirse bu olur

Kayseri polisi geçtiğimiz hafta 1 kişiyi öldüren seri katili, 950 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladı. Yakalanan şahsın daha önce 6 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi yaraladığı ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017'nin şubat ayında tahliye edildiği öğrenildi

07 Ağustos 2018 Salı 17:46
Seri katil tahliye edilirse bu olur

Kayseri’de 6 ayrı şahsın öldürülmesi, 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve sadece 16 yıl hapis cezası yattıktan sonra tahliye olan Hamdi Kayapınar, cezaevinden çıktıktan sonra geçtiğimiz hafta 1 kişiyi daha öldürdü.

Kayseri polisi, seri cinayetlere devam edeceğini itiraf eden Hamdi Kayapınar’ı, 950 saatlik güvenlik kamerasını inceledikten sonra kıskıvrak yakaladı. 2 Ağustos’ta Erenköy mahallesi Şehir Komandolar caddesi üzerinde bulunan bir villada, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Y.’nin villa önünde bekçi kulübesinde nöbet tutarken, dışarıdan ateş etmek suretiyle maskeli, elinde eldiven bulunan bir erkek şahıs tarafından av tüfeği ile öldürüldü, ölen Sami Y.’ye ait ruhsatlı tabancanın faili meçhul şüpheli yada şüpheliler tarafından yağma edildiği tespit edildi.

950 saat güvenlik kamerası incelendi

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan  Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sami Y.’nin maskeli, eldivenli ve kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından av tüfeği ile ateş edilerek öldürülmesi ve maktule ait tabancanın ve malzemelerin yağma edilmesiyle ilgili saha çalışması  başlattı, olay öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının inceledi.

Şahıs, seri katil çıktı

İnceleme sonucunda, şüpheli şahsın bisikletle olay yerine gelip gittiği, olay öncesi günlerde olay yeri çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan ekipler şahsın, Yıldırım Beyazıt mahallesine girdiğini tespit ederek, bölgede yoğunlaştı.

Mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri ile mülakatlar yapan cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı.

Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt mahallesinde ikamet eden Hamdi Kayapınar’ı belirledi.

Harekete geçen ekipler, 7 Ağustos sabah 5’de cinayet büro, özel harekat ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ateşli silah arama köpeği ‘Vadi’ eşliğinde yapılan operasyon sonucu Hamdi Kayapınar’ı gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde soruguya çekilen Hamdi Kayapınar'ın, maktulü kulübede tabanca ile nöbet tutarken gördüğünü, şahsı daha önce tanımadığını, hasımları olduğu için sadece tabancasını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

İHA

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