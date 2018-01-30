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Şerit ihlali 8 cana mal oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde, tırın şerit ihlali yaparak karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenlerin bir taziye için yola çıktıkları belirlendi

30 Ocak 2018 Salı 18:06
Şerit ihlali 8 cana mal oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Başkale ilçesinden Van'a giden C.T. idaresindeki 65 EN 451 plakalı minibüse, karşı yönden gelen M.K'nin kullandığı 65 DH 165 plakalı tır, Gürpınar'ın Güzelsu Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, Muzaffer Korkmaz, Cevdet Genco, Cevat Toprak, Cengiz Kokmaz ve Zübeyde Çanak ile kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sinan Bayhan ile Zübeyid Çevirel ise ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bu arada Valilikten yapılan açıklamada, kazanın saat 07.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sürücü M.K. idaresinde seyir halindeki 65 DH 165 plakalı aracın yolun kaygan olması nedeniyle şerit ihlali yaparak, karşı istikametten gelen C.T'nin kullandığı 65 EN 541 plakalı yolcu minibüsüne çarpması şeklinde gerçekleşen kaza sonucu sürücülerin de aralarında bulunduğu 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileriz."Öte yandan feci kazada hayatını kaybedenlerin Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi’nde ikamet ettikleri ve bir taziye için il merkezine gelmek üzere yola çıktıkları ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybedenlerin otopsi işleminin ardından Esenyamaç Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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