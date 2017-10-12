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Servis minibüsü metrobüs durağına daldı

İstanbul Küçükçekmece E5 karayolunda ilerleyen servis minibüsü, metrobüs durağına çarptı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralandı

12 Ekim 2017 Perşembe 17:26
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Servis minibüsü metrobüs durağına daldı

Kaza dün sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi. E5 karayolundan Edirne istikametine giden servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrobüs durağına girdi.

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsü içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, kazanın sabahın erken saatlerinde olması olası bir facianın önüne geçti. Yaralılar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası metrobüs yolu ve E5’te trafikte yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağına giren aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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İstanbulKüçükçekmeceMinibüsMetrobüsKaza
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