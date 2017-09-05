Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Servisçi kavgasında silahlar konuştu

İstanbul Ümraniye’de servisçiler arasında okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı

Bu haber kez okundu.

Servisçi kavgasında silahlar konuştu
Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokak'taki Fatih İlkokulu bahçesinde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi firması sahipleri arasında, okul bahçesinde öğrenci kaydı alındığı sırada tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki firmadan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavga sonrası veliler büyük şok yaşarken, polis okul bahçesinde çok sayıda boş kovan buldu. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100