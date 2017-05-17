Sevgilisinin evini dinamitle patlattı 2 ÖLÜ

Antalya ’da eski madenci, sevgilisinin yaşadığı evini, hazırladığı dinamitle patlattı. Patlamada eski madenci ve kadın hayatını kaybetti. Mustafa Alper (49) dün sabah Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan Nurcan Demiröz’ün (52) yanına geldi. Eski madenci olduğu öğrenilen Alper daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Demiröz ile evin kapısında konuşmaya başladı. Komşuların ifadesine göre Demiröz'le tartışan Alper, kadın kapıyı kapattığı sırada, hazırladığı dinamiti patlattı. Olayda Alper ve Demiröz hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle evde ve alt ve üst katlardaki dairelerde hasar meydana geldi.

‘Binadan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum’

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

‘Kopuk bacağın üzerine bastım’

Polisin olay yerinde çalışmaları devam ederken Nurcan Demiröz’ün üst komşusu Cemile Tunç, "5.30 gibi bir patlama oldu biz gök gürültüsü zannettik" dedi. Komşu Rahime Yılmaz da, "Saat 5 gibi bir kavga vardı. Zaten alışkındık onların kavgalarına. Önemsemedik. Yatıyorduk, bir anda kapımın göbeği içeri düştü. Baktım her yerde duman vardı. Kopuk bacağın üzerine bastım. Binadan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bunlar karı koca değil sevgililer" ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama

Antalya Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "17 Mayıs günü saat 05.30 sıralarında ilimiz Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mevkiinde bulunan Toki konutlarının üçüncü katındaki bir ikamette meydana gelen patlama sonucunda 1 bayan ve 1 erkek olmak üzere 2 şahıs olay yerinde ölmüştür. Olayla ve olay yeri ile ilgili olarak uzman ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmalar sürdürülmekte olup, ilk belirlemelere göre ölen şahıslardan erkek olanın 1968 Konya Taşkent nüfusuna kayıtlı M.A., bayanın ise 1973 Afyon Dinar nüfusuna kayıtlı N.D. olduğu, iki şahıs arasında geçmişe dayalı duygusal ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, aralarında çıkan ve sebebi bilinmeyen bir tartışma sonrasında M.A. isimli şahsın sabah 05.30 sıralarında bayanın ikametinin kapısına geldiği ve içeriye girmek için zorladığı, bu esnada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama neticesinde 2 şahsın da olay yerinde öldüğü anlaşılmıştır" denildi. İHA





