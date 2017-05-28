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Seydişehir'de kahvehane kurşunlandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kahvehane kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı

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Seydişehir'de kahvehane kurşunlandı
Olay, sabaha karşı Seyitharun Mahallesi'nde meydana geldi. Hamboğazı mevkiinde bir kahvehanede çalışanların iş yerini kapatmak üzere temizlik yaptıkları sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonrası iş yerinin ocak kısmındaki pencereye isabet aldı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren polis, yaptığı incelemede 5 adet boş mermi kovanı buldu. Olayın geç saatte olması nedeniyle ocak kısmına isabet eden kurşun nedeniyle şans eseri olumsuz bir durum yaşanmadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. 

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