Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek dükkanda üretilen yemeniler, terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Osmanlı Devleti tarafından askerlerin ayakkabı ihtiyacını karşılaması için 1661'de ilçede kurduğu Tarihi Yemeniciler Arastası'nda faaliyetine devam eden tek dükkanda üretilen yemeni, tamamen el emeği göz nuru olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Manda derisi tabanı sayesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında, terleme, mantar, koku gibi ayak rahatsızlıklarını önlüyor. Yemeni ustası Erhan Başkaya, yaptığı açıklamada, 37 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. Oğluna da bu mesleği öğrettiğini anlatan Başkaya, "Şu anda tek dükkan var. Yanımda bir usta var. Yine oğlum da okul dışında yanımda çalışıyor. 3 kişi bu işi yapıyoruz. Gücümüz yettiği kadar çalışıyoruz. Teknoloji bizi bitiriyor, el sanatları para kazanmıyor. Bu yemeninin üstü gerçek deri, altı manda derisinden yapılıyor. Günde bir usta 1-2 tane yapabiliyor. Bir ayakkabının fiyatı 150 lira. Malzemeye zam geliyor ancak biz 2-3 yıldır zam yapmıyoruz." diye konuştu.
Sıcak havada yemeniye ilgi arttı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek dükkanda üretilen yemeniler, terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için yaz aylarında büyük rağbet görüyor
17 Ağustos 2017 Perşembe 16:23
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