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Şiddetli yağış tarlaları vurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde önceki akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle çok sayıda sera ve tarım arazisi sular altında kaldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:21
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Şiddetli yağış tarlaları vurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde önceki akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde kuvvetini artıran yağış sonucu, Karagedik Mahallesi’ndeki tarım arazileri ile kabak ve domates seralarını su bastı. Bazı vatandaşlar tıkanan su kanallarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ise iş makineleriyle su giderlerini açmak için çalışma başlattı.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, yaptığı açıklamada, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını bu su baskınlarının her yıl yaşandığını belirtti.

Muhtar Canözü, "5 yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Serasını su basan Bayram Çaldır, "Her yıl aynı sorunları yaşıyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettiğimiz seralarda her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Seralara su bastığı için yaklaşık 30 bin lira zararımız var. Yetkililer artık bize yardımcı olsunlar" dedi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeYağışSeraAraziTarım
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