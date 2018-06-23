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Sigara içmeyen çalışana erken paydos

2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilerek mesainin 30 dakika erken bitirilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında tek tip düz paket uygulaması için mevzuat değişikliği yapılacak ve tütün ürünü satışı 21 yaşına çıkarılacak

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:02
Sigara içmeyen çalışana erken paydos

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı. Eylem Planı'nda, tütün ürünlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler arasında yer aldığı, sadece tütün ürünü kullananlar değil tütün dumanına maruz kalanların da aynı şekilde etkilendiği vurgulandı.

Dünyada yılda 7 milyondan fazla, Türkiye'de de 100 binden fazla kişinin tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Eylem Planı'nda tütün kullanımının tehlikeleri konusunda kapsamlı uyarılar ile tütün kullanımının adolesan ve genç yetişkinler arasında olumsuz bir davranış biçimi olarak benimsenmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verilecek.

Tütün ürünlerinin zararları ile ilgili tüm strateji ve faaliyetlere ilişkin öngörülen hedeflere ulaşmak için kurumlar arası eş güdüm sağlanacak.  Tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirilecek.

Bu kapsamda, eğitim müfredatında yer alan fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve Türkçe derslerinde mümkün olduğunca tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda farkındalığı artırıcı örnekler yer alacak.

Düz paket uygulaması eylem paketinde

Reklam, promosyon ve sponsorluğun önlenmesi amacıyla yapılacak faaliyetler kapsamında, yeni eylem planında düz paket uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun için tek tip düz paket uygulamasına geçilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılacak. Taslak mevzuat hazırlanmasının ardından uygulamaya 2019'da geçilmesi öngörülüyor.

Düz paket uygulamasıyla tütün ürünlerinin çekiciliği azalması, tütün ürünü paketlerindeki reklam unsurlarının engellenmesi, bazı tütün ürünü paketlerinin ürünü daha az zararlıymış gibi gösteren yanıltıcı etkisinin azaltılması, sağlık uyarılarının daha çok dikkat çekici hale gelmesi ve etkisinin artması bekleniyor.

Öte yandan satış noktalarındaki her türlü reklam promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin önlenmesi için tütün ürünü satış ve sunumuna saat ve gün sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmayan bireylere tütün ürünlerinin satış ve dağıtımını yasaklayan mevcut yasal düzenlemenin kapsamı genişletilerek tütün ürünü satışının 21 yaşına çıkarılması öngörülüyor.

AA
 

Son Güncelleme: 24.06.2018 00:48
Anahtar Kelimeler:
SİGARATÜTÜNTiryaki
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