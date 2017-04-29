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Sigara kaçakçılarına darbe

Konya polisinin yaptığı operasyonda TIR dorsesinde çuvallara gizlenmiş gümrük kaçağı 404 bin 500 paket sigara ele geçirildi

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Sigara kaçakçılarına darbe
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak şehir giriş çıkışlarında yaptığı kontroller sırasında Ereğli çevre yolunda 41 R 7119 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu. Arama noktasına çekilen tırın dorsesinde çuvallar içerisine gizlenmiş 404 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İHA
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Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü
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