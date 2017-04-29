Sigara kaçakçılarına darbe Konya polisinin yaptığı operasyonda TIR dorsesinde çuvallara gizlenmiş gümrük kaçağı 404 bin 500 paket sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak şehir giriş çıkışlarında yaptığı kontroller sırasında Ereğli çevre yolunda 41 R 7119 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu. Arama noktasına çekilen tırın dorsesinde çuvallar içerisine gizlenmiş 404 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İHA