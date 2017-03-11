Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sığınakta 93 el bombası ele geçirildi

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan bir sığınakta 93 el bombası ele geçirildi

Bu haber kez okundu.

Sığınakta 93 el bombası ele geçirildi
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Sason ve Kozluk ilçeleri sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde toplam 93 savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen mühimmatlar imha edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Batman ValiliğiTerörle Mücadele
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100