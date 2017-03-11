Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Sason ve Kozluk ilçeleri sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde toplam 93 savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen mühimmatlar imha edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. İHA
Sığınakta 93 el bombası ele geçirildi
Batman’ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan bir sığınakta 93 el bombası ele geçirildi
11 Mart 2017 Cumartesi 16:15
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