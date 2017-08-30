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Sığınmacıların açlıkla imtihanı

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki otogarda 3 gün konaklayan 70 Suriyeli aç kalınca polisten yardım istedi. Sığınmacıların yemek ihtiyaçları yardım kuruluşu HAYAD tarafından karşılanarak, konaklama imkanı sağlandı

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Sığınmacıların açlıkla imtihanı
Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki otogarda 3 gün konaklayan 70 Suriyeli aç kalınca polisten yardım istedi. Sığınmacıların yemek ihtiyaçları Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) karşılanarak, konaklama imkanı sağlandı. 
Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye 1000 Dolar karşılığında insan kaçakçıları tarafından getirilen 70 Suriyeli sığınmacı terk edildikleri Kırıkhan Otogarı'nda 3 gün aç susuz konakladı. Paraları kalmayan ve aç kalan Suriyeliler, polise başvurarak aç olduklarını iletip yardım istedi.
Suriyeliler, ilçedeki yardım kuruluşu HAYAD'ın barınma merkezine götürüldü. Burada yemek verilen Suriyelilerin, derneğin misafirhanesinde konaklamaları sağlandı.
Suriyelilerin, İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. İHA
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Hatay Yardımlaşma DerneğinceSuriye
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