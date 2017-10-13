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SİHA'ların sayısı da silahı da arttı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenileri eklendi.

13 Ekim 2017 Cuma 16:05
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SİHA'ların sayısı da silahı da arttı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerine verdikleri katkı artarak devam ediyor. Terörle mücadelede etkin kullanılan "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava araçlarına 8 tane daha eklendi.

İlk kez 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) teslimatı gerçekleştirildi. Son teslimatla bir ilk de gerçekleşti. İlk kez 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atıldı. Roketsan tarafından milli geliştirilen "Mini Akıllı Mühimmat (MAM)" ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev yapabilecek.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 38'e çıktı. Araçların 26'sı TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı da Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 15'e ulaştı. Bayraktar TB2'lerin son dönemde yurt içi ve yurt dışı görevlerde etkin olarak kullanılması uçuş sürelerine de yansıdı.

Araçların toplam operasyonel uçuş süresi 30 bin saate dayandı. Bu yılın 9 ayında İHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda, yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığının SİHA'sı ise bu yılki operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

AA

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