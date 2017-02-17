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Siirt’te faciadan dönüldü

Siirt'te rüzgarın etkisiyle bir kız yurdunun çatısı çöktü. Çöken binanın yaklaşık 4 ay önce tamamlanarak, hizmete açıldığı öğrenildi. Çökme sırasında binanın altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi

17 Şubat 2017 Cuma 15:12
Siirt’te faciadan dönüldü
Siirt’te yaklaşık 4 ay önce tamamlanarak hizmete açılan 2 bin öğrencilik kız öğrenci yurdunun çatısı, rüzgarın da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında binanın önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olay, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi karşısında yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce yapımı tamamlanan ve öğrenci almaya başlayan yurdun çatısı, rüzgarın da etkisiyle çökerek binanın giriş kısmının bulunduğu ön cephesine düştü. Olayda, binanın önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çatının yere düştüğü sırada sesten irkilen öğrenciler büyük panik yaşadı. Olayın ardından bölgeye tedbir amaçlı AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kredi Yurtlar Kurumu Siirt İl Müdürü Enver Aytaç, olayın doğal bir afet olduğunu söyleyerek, kimsenin ölmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Pencerelere çıkan öğrenciler ise durumu protesto etti. İHA
Anahtar Kelimeler:
SiirtAFAD
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