Silah çetesini çökerten operasyon İstanbul merkezli 11 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, bu silahlara ait mermiler ve silah malzemeleri ele geçirildi. Daha önce silah kaçakçılığından yakalanan şarkıcı Günter Bayraktar’ın da bağlantılı olduğu ileri sürülen çeteyi çökerten polis, operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:26 Bu haber kez okundu.