Silah kaçakçıları tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri suç örgütü kurarak yasa dışı silah ticareti yapan 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına almıştı.

Gebze ve İstanbul’da belirlenen adreslere KOM ekiplerince yapılan baskınlarda gözaltına alınan H.S., S.A., S.G., Ö.P. ve E.K. isimli 5 şahıs önceki gün adliyeye çıkarılmıştı. Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.S, S.A. ve Ö.P. tutuklandı, S.G. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

İHA