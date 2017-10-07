Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375

Silah kaçakçıları tutuklandı

Kocaeli’de suç işlemek amacıyla suç örgütü kurarak yasa dışı silah ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:24
8 Okunma
Silah kaçakçıları tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri suç örgütü kurarak yasa dışı silah ticareti yapan 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına almıştı.

Gebze ve İstanbul’da belirlenen adreslere KOM ekiplerince yapılan baskınlarda gözaltına alınan H.S., S.A., S.G., Ö.P. ve E.K. isimli 5 şahıs önceki gün adliyeye çıkarılmıştı. Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.S, S.A. ve Ö.P. tutuklandı, S.G. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliörgütSilah Ticareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim