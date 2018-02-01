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Silah kaçakçılarına baskın

İstanbul merkezli üç ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli marka ve modelde 32 tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait değişik çapta 2 bin 400 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı

01 Şubat 2018 Perşembe 17:13
Silah kaçakçılarına baskın

İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişileri yakın takibe aldı. İki ayrı soruşturma kapsamında, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Ocak tarihinde İstanbul, Kars ve Tekirdağ’da silah üretilen atölyelere eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda aralarında ‘Sig Sauer’ marka tabancanın da olduğu çeşitli marka ve modelde 32 tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait değişik çapta 2 bin 400 adet fişek, atölye içinde 2 adet matkap, 1 adet mengene, 275 adet ucu açılmış namlu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Silah kaçakçısı 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan silah kaçakçısı 20 kişi, dün sabah Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İHA

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İstanbulSilahKaçakçıMarkaTabancaTüfekOperasyon
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