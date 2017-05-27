Silah kaçakçılarına Jandarma darbesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden getirilen silah ve mühimmatların piyasaya sürüldüğü şeklinde ihbar aldı. 6 aylık soruşturmanın startını veren ekipler, Bursa, Mardin ve Kocaeli'deki 30 farkı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 743 adet fişek, 12 adet tabanca şarjörü, 11 adet kök kenevir, 9 senet, 1 adet metal arama detektörü ile 8 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 12’si cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.