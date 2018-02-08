Silahlı kavga can aldı

Olay sırasında kurşun isabet eden müşterilerden F.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın, birbirine yakın 2 barı işleten F.B. ve M.Y. arasındaki husumetten kaynaklandığını belirledi.

Olayla ilgisi olmayan bir müşterinin yaşamını yitirmesine neden olan kavgaya karıştığı belirlenen F.B, M.Y, B.S, M.Y. ve A.A. ile 18 yaşından küçük H.Y. polis tarafından gözaltına aldı. Zanlıların olayda kullandıkları tespit edilen 3 av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA