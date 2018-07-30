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Silahlı magandalar tehlike saçtı

Beylikdüzü'nde bir asker eğlencesinde havaya ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:39
Silahlı magandalar tehlike saçtı

Çocukların gözü önünde defalarca havaya ateş açan magandaların tehlike saçtığı o anlar kameralara yansıdı. Olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede yapılan asker eğlencesi sırasında magandalar vatandaşların canını hiçe sayarak tehlike saçtı. Çocukların gözü önünde defalarca havaya ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, magandaların çocukların gözü önünde defalarca havaya ateş ettiği görülüyor. Öte yandan şahıslar bir ara silahı arkadaşlarına doğrultup şaka yaparak da eğlendi. Tüm bu anlarda kullanılan silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu öğrenilemezken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

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