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Şile'de denize girme yasağı

Şile'de serinlemek için denize giren yabancı uyruklu dört kişiden biri suda kayboldu

24 Ağustos 2018 Cuma 16:41
Şile'de denize girme yasağı

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dört kişi, Sofular Halk Plajı'nda denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren dört kişiden üçü kurtulurken, Louey Balhawan (22) denizde kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen, Jandarma, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı ekipler Balhawan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Yetkililer, yabancı uyruklu 4 kişinin, can kurtaran ekiplerinin mesai saatinden önce denize girdiklerini bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu arada Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, rüzgarla birlikte denizde oluşan yoğun dalganın risk oluşturması sebebiyle plajlar ile denize girilen diğer noktalarda, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması maksadıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda çalışmalarını artıran ekipler söz konusu noktalarda önlem alırken, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Gün içerisinde yaşanan boğulma vakalarının da bu kararda etkili olduğunu bildiren yetkililer, yoğun dalganın arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkilediğini aktardı.
HABER MERKEZİ

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