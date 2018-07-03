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Siloya düşen işçi boğularak öldü

Gaziantep'te bulgur fabrikasında siloya düşen işçi boğularak öldü

03 Temmuz 2018 Salı 17:07
Siloya düşen işçi boğularak öldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bulgur fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Ahmet Turan buğday boşaltırken dengesini kaybederek siloya düştü. Arkadaşları tarafından düştüğü yerden çıkarılan Ahmet Turan, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün önce işe başladığı öğrenilen Ahmet Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Turan'ın boğularak öldüğü belirlenirken cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

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