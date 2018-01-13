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Şimdi de mahkemeler kapıştı

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” gerekçesiyle verdiği tahliye kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin tutukluluk halinin devamına kararının gerekçesi belli oldu. Gerekçede üst mahkeme olmasına rağmen AYM’nin hak ihlali kararı 'yetki gaspı' yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:39
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Şimdi de mahkemeler kapıştı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi; Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'hak ihlali yapıldığı' gerekçesiyle tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını ikinci kez reddederken bir ilke imza attı.

Mahkeme, 'yetki gaspı' yaptığını öne sürdüğü AYM’nin 'tahliye talebini yerine getirmenin kanunen mümkün olmadığı' görüşünü karar metnine geçirdi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, 'tutuklama veya tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda gerekçe yazılırsa ihsas-ı rey söz konusu olduğunu' iddia ederek AYM’yi eleştirdi ve 'ihsas-ı rey yasağını çiğnemeye yol açacak talebin yerine getirilmesinin kanunen mümkün olmadığı' yönünde hüküm verdi.

İstanbul 13. Ceza Mahkemesi’nin bu kararı; Anayasa uyarınca 'kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayan' Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karşı, 1961 Anayasası’yla kurulan yüksek mahkemenin kararlarına karşı yerel bir mahkemeden gelen ilk direniş oldu.

Mahkemenin AYM’ye direnen kararı, aynı zamanda 12 Eylül 2010’da getirilen 'Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının sonuçlarını etkisiz kılma' sonucunu da doğuruyor.

Mahkemenin kararında, AYM’nin internet sitesinde yayınladığı gerekçeli kararın ve sanık müdafilerinin dilekçesinin resen incelendiği belirtilerek, 'Anayasa Mahkemesi, hangi nedenle olursa olun yerel mahkemelerin yerine geçecek ‘delil değerlendirmesi’ ve ‘yerindelik incelemesi’ yapamaz' dendi.

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki!

İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım son Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili diyor ki ilk mahkemenin kararı geçerlidir. Dosya oradadır. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da Danıştay'ı da Anayasa Mahkemesi'ni de kapat. AİHM'den de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versin karar versin. O zaman niye bu kadar mahkeme kuruyorsunuz. Adaleti sağlamak sizin görevinizdir" diye konuştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CHPAYMAnayasa MahkemesiKılıçdaroğlu
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