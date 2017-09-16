Şimdi de Skunk belası

Bonzai'den sonra hızla yaygınlaşan farklı bir uyuşturucu türü olan ve hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu elde edilen 'Skunk'a yönelik son aylarda Trabzon'da çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Son olarak İstanbul'dan Trabzon'a getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarı alınan 670 gram Skunk Çarşıbaşı ilçesinde ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.K isimli şahsın kullanmakta olduğu aracı Çarşıbaşı ilçesinde yakaladı. Araçta yapılan arama neticesi aracın vites kolu altı ile motor kısmına zulalanmış 3 ayrı kavanoz içinde 670.88 gram Skunk Esrar Maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

'Kokarca' anlamına gelen ve ağır bir kokusu olan "skunk" son dönemde uyuşturucu satıcıları tarafından Doğu Karadeniz bölgesinde de pazarlanmaya çalışılıyor. Diğer uyuşturucu maddelerine göre (Bonzai ve Jamaika) daha pahalı olan "kimyevi değil, organik" denilerek pazarlanan uyuşturucu maddenin özellikle beyin üzerindeki etkisi çok ağır olduğu gibi öldürücü etkisi olduğu ve birçok hastalığa da neden olduğu kaydediliyor.

İHA