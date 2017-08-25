Sınır kapılarında kuyruklar uzadı

Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Bulgaristan'a çıkılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından çıkmak için bekleyenler, zaman zaman kuyrukta korna çalarak tepkilerini gösterdi.

Türkiye'ye girerken de saatlerce kuyrukta beklediklerini aktaran Türk vatandaşları, yetkililerden uçak bilet fiyatlarının düşürülmesini istediklerini belirttiler.

Bu arada, Türk Kızılayı ve Edirne Belediyesi, kuyrukta bekleyen vatandaşlara su ve sandviç dağıttı. Diğer sınır kapılarında da yoğunluklar devam ederken, trafiğin ay sonuna kadar yoğun olması bekleniyor.

AA