Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.417
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.6985
EURO
6.9689

Sinop tatilde tıkandı

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a, bayram tatili süresince 270 bin araç giriş yaptı. Belediye personel azlığı nedeniyle çöp başta olmak üzere birçok hizmeti sağlamada zorlandı

26 Ağustos 2018 Pazar 14:50
Sinop tatilde tıkandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a bayram tatili süresince yoğunluk yaşandı.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan ve konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşılan Sinop'a, İl Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre bayram boyunca il merkezine giriş yapan araç sayısı 270 bin olurken, 190 bin 657 araç ise çıkış yaptı.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi. Buranın ardından Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de yoğun ilgi gören yerler oldu. 

Ek tedbirler alınmalı

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, ülkenin en mutlu kenti olarak mutlu bir bayram tatilini geride bıraktıklarını söyledi. İnsanların uzun bayram tatilini geçirmek için kente akın ettiklerini belirten Kaya, yoğun kalabalık nedeniyle bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Kaya, kent merkezi nüfusu 40 bin olan şehrin, bayram tatili süresince müthiş bir yoğunluk yaşadığına dikkati çekerek misafirleri ellerinden geldiğince mutlu etmeye çalıştıklarını anlattı. Turizm mekanları ve sahillerin dolup taştığına işaret eden Kaya, şunları söyledi: "Tabii bu kadar kalabalığa hizmet verme noktasında bazı sıkıntılarımız oldu. Belediye personel azlığı nedeniyle çöp başta olmak üzere alanlara yetişmekte zorlandı. Bu bize şunu gösterdi ki önümüzdeki bayramlarda ek tedbirler alınması şart. Belediye mutlaka geçici de olsa personel sayısını artırmalı çünkü nüfus artıyor ve normal zamanlardaki personelle bu hizmetlerin yetiştirilmesi mümkün olmuyor."

Kaya, turizmciler olarak mutlu bir bayram geçirdiklerini, Sinop'a gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 26.08.2018 23:50
Anahtar Kelimeler:
SinopTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maganda mağdurları ölümden döndü
Maganda mağdurları ölümden döndü
İstanbul’da can pazarı
İstanbul’da can pazarı
Uyuşturucu bağımlısı ölü bulundu
Uyuşturucu bağımlısı ölü bulundu
Sokak ortasında silahlı kavga
Sokak ortasında silahlı kavga
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü
İşçilerin kaldığı ev küle döndü
İşçilerin kaldığı ev küle döndü
Kastamonu’daki yangın kontrol altında
Kastamonu’daki yangın kontrol altında
Kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı
Kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı
Maraş’ta çaldı Adana’da yakalandı
Maraş’ta çaldı Adana’da yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim