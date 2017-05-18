Şırnak'ta terör örgütüne darbe

Şırnak İncebel Dağları -Kato bölgesinde 19 Nisan'da, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığının sorumluluğunda başlatılan operasyon devam ediyor. Komando ve güvenlik korucularının da katkı sağladığı operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı çok sayıda mağara ortaya çıkarıldı. Bunların arasında örgütün silah deposu olarak kullandıkları da yer aldı. Güvenlik güçleri, operasyonun başından bu yana 53 mağarayı kullanılamaz hale getirirken, muhtelif modelde 648 silah, çeşitli çaplarda 338 bin 418 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tonu aşkın yaşam maddesi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 17 Mayıs'ta tespit edilen 5 yeni mağarada ise 188 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 biksi makineli tüfek ile bunlara ait 67 bin mühimmat, 3 uçaksavar, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 3 muhtelif tipte silah, silahlara ait 7 bin 362 mühimmat, 5 bin 100 elektrikli fünye, 820 litre mazot, 13 tüp ile yiyecek ve yaşam malzemesi bulundu.

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