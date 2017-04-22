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Şırnak'tan bir acı haber daha

Şırnak'tan dün gelen 2 şehit haberinin ardından bu sefer Bestler-Dereler bölgesinden bir acı haber geldi

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Şırnak'tan bir acı haber daha
Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

AA

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Bestler-DerelerşehitŞırnak
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