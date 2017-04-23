Şırnak'tan kara haber 2 ŞEHİT

Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 37 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.



Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon devam ediyor.

TSK'dan açıklama

TSK'dan yapılan açıklamada, "23 Nisan 2017 tarihinde saat 07.30 sularında Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.