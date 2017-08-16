Şırnak’tan acı haber

Şırnak Merkez Güneyçam Köyü Üs bölgesi ile Şerivan Ormanları Sori Tepe mevkiinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 1 asker şehit oldu. Sabah saat 06.00 sıralarında Şırnak Merkez Güneyçam Köyü Üs bölgesi’ne PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonrası PKK’lılar kaçarken, üs bölgesinden PKK’lıların muhtemel kaçış noktalarına havan topları ile atış yapıldı. Güneyçam’daki çatışma ile eş zamanlı olarak Şırnak Merkez Şerivan Ormanları Sori tepe mıntıkasında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. PKK’lı teröristler tarafından açılan ilk ateşte 1 asker şehit olurken, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Şehit askerin cenazesi helikopter ile 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na oradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İHA