Sırt çantalı şüpheli şahıs polisi alarma geçirdi

Adıyaman Valiliği yan tarafında bir süre bekleme yapan daha sonra Adıyaman Belediyesi istikametine doğru giden sırt çantalı şüpheli bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.



İhbar edilen şahıs Adıyaman Belediyesi civarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs kontrollü bir şekilde incelendi. Çantası didik didik aranan ve GBT’si sorgulanan şahsın her hangi bir olumsuzluğuyla karşılaşılmadı. Şahıs yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı.