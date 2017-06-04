Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sırt çantalı şüpheli şahıs polisi alarma geçirdi

Adıyaman’da sırt çantalı şüpheli bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi

Bu haber kez okundu.

Sırt çantalı şüpheli şahıs polisi alarma geçirdi
Adıyaman Valiliği yan tarafında bir süre bekleme yapan daha sonra Adıyaman Belediyesi istikametine doğru giden sırt çantalı şüpheli bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

İhbar edilen şahıs Adıyaman Belediyesi civarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs kontrollü bir şekilde incelendi. Çantası didik didik aranan ve GBT’si sorgulanan şahsın her hangi bir olumsuzluğuyla karşılaşılmadı. Şahıs yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Sırt çantalı şüpheli şahıs Polisi Alarma Geçirdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100