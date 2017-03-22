Şişe toplarken yamaçtan düşerek öldü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, atık şişe toplarken yamaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, atık şişe toplarken yamaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yalıntaş Mahallesi Şahintepe mevkiinde önceki gün bir erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin şişe toplayarak evini geçindiren İbrahim Ç.’ye ait olduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından aranan şahıs, önceki gün Şahintepe mevkiinde, tali yol kenarındaki yaklaşık 30 metrelik bir yamaç altında bulundu. Dengesini kaybederek yuvarlandığı tahmin edilen 61 yaşındaki üç çocuk babası İbrahim Ç’nin aizhaimer hastası olduğu öğrenildi.