Siste feci kaza: 3 ölü 

Kaza sabah saatlerinde Ağrı merkez çevre yolu üzerinde meydana geldi. Aslangazi köyünden Ağrı merkeze seyreden minibüs ile karşı yönden gelen tır aşırı sis nedeniyle çarpıştı.
Kazada minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre Mihrali Kılıç, Zeki Yıldırım ve oğlu Fikret Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
112 acil servis ekipleri yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine sevk etti. Öte yandan aynı güzergahta meydana gelen 4 ayrı kazada çok sayıda kişi yaralandı.