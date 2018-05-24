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Sivas'ta keneden 2 ölüm

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 6 yaşındaki çocuk kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybetti. Aynı ilçede yaşayan başka bir kişi de KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:11
Sivas'ta keneden 2 ölüm

Sivas’ta 6 yaşındaki çocuk kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti. Olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Bozkuş köyünde meydana geldi.

Fikret Karataş’ın 6 yaşındaki oğlu Mustafa Ruşen Karataş’ı geçtiğimiz günlerde kene ısırdı. Rahatsızlanan çocuk Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde tedavi altına alındı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik çocuk Bozkuş köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

6 yaşındaki çocuğun toprağa verilmesinden sonra aynı ilçenin Boyalı köyünden bir kişinin daha KKKA şüphesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Koyulhisar ilçesinde yaşanan her iki olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mustafa Ruşen Karataş,

Bozkuş köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karataş üç gün önce kene tarafından ısırılmış, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde KKKA tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybetmişti. Karataş’ın ağabeyi Mehmet Ali Karataş’ın da kene tarafından ısırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tedavisi devam eden ağabey için KKKA tanısı bulunmuyor.

Öte yandan, aynı ilçeye bağlı Boyalı köyünde ikamet eden Ahmet Yamaç’ın da (61) 4 gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve KKKA şüphesi bulunan Yamaç'ın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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