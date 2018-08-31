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Sivas’ta şarbon karantinası  

Sivas’ın Gürün ilçesi Karadoruk köyünde şarbon şüphesi ile telef olan iki inek yakılarak gömüldü

31 Ağustos 2018 Cuma 18:47
Sivas’ta şarbon karantinası  

Üç kişinin hastaneye kaldırıldığı köy karantina altına alındı. Sivas’ın Gürün ilçesi Karadoruk köyü şarbon tespiti nedeniyle karantina altına alındı. Köyde geçtiğimiz hafta M.B’ye ait iki büyükbaş hayvan telef olmuştu. Telef olan hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yakınarak ilaçlanıp gömüldü. Hayvanların bakımı ile ilgili hayvanlarla temas kurup rahatsızlanan M.B. (45) çocukları İ.B. (20) ve İ.K.(8) tedavi altına alındı.

Baba ve oğul tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan hayvanlardan alınan numunelerin incelenmek üzere Samsun iline gönderildiği öğrenildi. Şarbon şüphesi ile bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy karantina altına alındı. Köyde aşılama çalışması başlatıldı. Köye hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Konuyla ilgili uzman incelemesi devam ediyor.
İHA

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