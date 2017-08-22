Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Adnan Menderes Bulvarı Sulu Cami yakınlarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Gengeç ve Özer aileleri fertleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Veli Ö. ağır yaralanırken, İsa T. ile Yakup Can G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Veli Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri çok sayıda boş kovan olduğunu belirledi. Olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi. İHA