Soba 3 can aldı

Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatlarını kaybettiler. Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde önceki akşam ortaya çıktı. Nami Alkan (57) ve eşi Gülşen Alkan (65) evlerinde kömür sobasının yanındaki çekyatın üzerinde otururken uykuya daldılar. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nami Alkan ve Gülşen Alkan hayatlarını kaybettiler. Yakınları tarafından çekyatta ölü olarak bulunan karı-kocanın durumu polise haber verildi.

Bursa’da ise sobadan çıkan yangında dumandan zehirlenen bir şahıs hayatını kaybetti. Olay, cumartesi günü Yıldırım'a bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Cengiz'in (52) evde olduğu sırada sobadan yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde içeride baygın halde bulunan Kadir Cengiz, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadir Cengiz kurtarılamadı. İHA



