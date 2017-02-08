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Soba can almaya devam ediyor

Gün geçmiyor ki soba zehirlenme vakalarıyla karşılaşmayalım. Kilis’te yaşlı bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken Niğde’de 9 işçi ölümün kıyısından döndü

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:11
Soba can almaya devam ediyor
HABER MERKEZİ
Kilis’te yaşlı bir çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İsmet Paşa Mahallesi Kale Sokak’ta oturan İsmail Sayar (75) ile eşi Ayşe Sayar (72), ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay, yaşlı çift için sabah fırından ekmek getiren çırağın, durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 

Öğrencilerin merakı öğretmenleri kurtardı

Bu arada Konya’nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 öğretmen, kendilerini merak eden öğrencilerinin eve gelmesiyle ölümden döndü. İlçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan bir okulda görevli D.S. (34), N.K. (34) ve V.D.’nin (47) sabah okula gitmemesi üzerine, öğrenciler öğretmenlerinin evine giderek zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Okula geri dönen öğrencilerin diğer öğretmenlerine durumu bildirmesi üzerine, öğrenciler ve öğretmenler eve tekrar gitti. Balkon kapısından eve girmeyi başaran öğretmenler, meslektaşlarını baygın halde bulunca ambulansa haber verdi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan üç öğretmen, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Niğde’de 9 işçi sobadan zehirlendi

Niğde’de ise patates deposunda çalışan 9 patates işçisi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Merkeze bağlı Tırhan köyündeki patates deposunda işçilerin ısınması için soba yakıldı. Sobadan sızan karbon karbonmonoksit gazından etkilenen 9 işçi kendi imkanlarıyla Niğde Devlet Hastanesine geldi. Zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 08.02.2017 18:17
Anahtar Kelimeler:
KilisAdli Tıp KurumuSoba
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