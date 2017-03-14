Soba can almaya devam ediyor İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay, 1637/16 da bulunan müstakil bir evde yaşandı. Tek başına yaşadığı öğrenilen Şerife Büyüner'in oğlu Ali K., sabah işe gideceği esnada annesinin kaldığı evin ışıklarının açık olduğunu görünce durumdan şüphelendi. Kapının açılmadığını fark eden Ali K. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdikleri esnada Büyüner'in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından Büyüner'in hayatını kaybettiği belirtildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü iddia edilen Büyüner'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırırdı. İHA