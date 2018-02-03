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Soba yine can aldı

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

03 Şubat 2018 Cumartesi 17:09
Soba yine can aldı

Sobaya kurban haberi bu kez Kayseri’de geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, N.E., Kazımkarabekir Mahallesi Eskibağ Sokak üzerinde bulunan ailesinin evine geldi. N.E., kapıyı kimse açmayınca durumu yetkililere bildirdi. Ekipler; itfaiyenin çalışması sonucu eve girerken, sağlık ekipleri evde bulunan M.E. (70) ile eşi S.E.'nin (65) hayatını kaybettiğini belirledi.

M.E. ve S.E.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Şeref Bölükbaşı, "Biri 65 diğeri 70 yaşında. Kömür de yakmıyorlar, talaş yakıyorlar ama zehirlenmişler. 3 tane oğulları var ama beraber değiller. Çok da mütevazi bir aile.

Sabah çocuğu gelmiş, açamayınca yetkililere bildirmiş. İtfaiye kırarak açmış" diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSobaKarbonmonoksitGaz
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