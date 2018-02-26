Soba yine can aldı

Kastamonu’nun merkeze bağlı Halaçlı Köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden 21 yaşındaki İlhan Yazıcıoğlu, dinlenmek için iki katlı evlerinin birinci katına gitti. İlhan Yazıcıoğlu, burada sobanın da yandığı esnada uyuya kaldı.

Ailesi tarafından işe gitmek için uyandırılmak istenen İlhan Yazıcıoğlu’nun hareketsiz halde nefes almadığının fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İlhan Yazıcıoğlu’nu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan İlhan Yazıcıoğlu’nun yapılan müdahalesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.