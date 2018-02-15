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Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti

Konya’nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

15 Şubat 2018 Perşembe 18:28
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti

Yangın, önceki gece Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde çıktı. Hüseyin Derin, yaşadığı kerpiç evin üst katındaki sobayı yakarak dışarıya çıktı. Bir süre sonra Derin’e ait evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek evin bahçesinde bulunan Hüseyin Derin’in diğer kerpiç evi ile yanındaki Ramazan Özen’e ait kerpiç eve de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlarca durum jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Akşehir ve Tuzlukçu ilçe itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alıp, gerekli talimatları verdiler.

Yangın sebebiyle mahalle halkı da büyük korku yaşarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 3 ev de kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAkşehirYangınEv
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