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Sobadan çıkan yangında öldü

Zeytinburnu'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2017 Cuma 15:07
Sobadan çıkan yangında öldü
Zeytinburnu'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Çırpıcı Mahallesi 3. Taş Ocağı Caddesi G-6 Sokak'ta meydanda geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek, içeride bir kişinin mahsur kaldığını bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek içeride kalan ve dumandan etkilenen Ayşe Küçük'ü (85) çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Durumu ağır olan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anlatan Metin Yozgatlı isimli vatandaş, “Yaşlı bir kadındı, oğlu da işe gitmiş. İçeride elektrikli ısıtıcı yakıyorlardı. Kapı kapalıydı, itfaiye ve polis geldi camları kırdı” dedi.
Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuYangın
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