Sobadan zehirlenen genç hayatını kaybetti

18 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Ege Mahallesi Murat Caddesi'nde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Fahrettin K. (47), eşi Seniha, çocukları Onur (18), Muhammet Ali (16) ve Fevzi K. (27), önceki gece yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için uyanan Fevzi K., ortamdaki gazı fark etmesi ve yaşadığı baş dönmesi üzerine zehirlendiklerini anlayarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen aile bireylerini Manisa’daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Onur K., doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, diğer aile bireylerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA