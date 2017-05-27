Şoför uyuyunca felaket geldi

Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yaptı.

İlk tespitlere göre 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 11’i ağır yaralı olmak üzere 32 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara seferi yapan Sedat G. yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında sürücüsünün uyuması sonucunda şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 11’i ağır 34 kişi ise yaralandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kaza sonucu hayatını kaybedenlerden 7 kişinin ismi belli oldu. Gamze Duru, İlknur Bideci, Öznur Bideci, İlhan Özdemir, Ece Ünlüer, Rukiye Uyar ve Vasfiye Arslan’ın kaza neticesinde ölen kişiler arasında olduğu bildirildi. Ölen diğer yolcunun kimlik tespitinin çalışması devam ediyor.