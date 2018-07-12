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Şoförle kavga eden yolcu gözaltına alındı  

Geçtiğimiz hafta seyir halinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförü araca binen bir yolcu tarafından darp edildi. Otobüsün şoförüne saldıran yolcu Ankara'da gözaltına alındı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:42
Şoförle kavga eden yolcu gözaltına alındı  

Antalya'da hareket halindeki otobüsün şoförüne saldıran yolcu Ankara'da gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta KL08 hattında Sarısu’dan Lara’ya seyir halinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförü 53 yaşındaki Aydın Usta'nın aracına binen Volkan E. güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu "Ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun?" cevabını verdi. Şoför "Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi.

Şoför, soru sormaya devam eden yolcuya, yolculuk esnasında şoförün meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. "O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, "ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi. Bir kez daha yolcunun meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen şoför, "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfürler ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoförü yumruklarla darp etmeye başladı.

Kaşı açılan, yüzü çizilen ve ayağından yaralanan Usta ile Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası da yolcudan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otobüs şoförünü darp eden yolcu Volkan E.'yi gözaltına aldı.
İHA

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